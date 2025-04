Freie Evangelische Schule Böblingen feiert: Viel mehr als nur Wissensvermittlung

1 Der gut besuchte Gottesdienst zum 25-Jahr-Jubiläum der FES Foto: H. Schmidt

Die Freie Evangelische Schule Böblingen feiert das 25-Jahr-Jubiläum in einem Jubiläumsgottesdienst mit zahlreichen Gästen. Vertreter der Eltern, von Schülern und der Lehrerschaft brachten ihre Wertschätzung zum Ausdruck.











Ihren 25. Geburtstag feierte am Freitagnachmittag mit einem Jubiläumsgottesdienst die Freie Evangelische Schule (FES) Böblingen. Was im Jahr 2000 mit einer ersten Klasse begonnen hat, ist heute eine gefragte Schule in freier Trägerschaft mit über 500 Schülerinnen und Schülern sowie rund 40 Lehrkräften an zwei Standorten in Böblingen und Holzgerlingen. Tausende von Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Region haben hier in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten die Grundschule absolviert oder ihren Realschul- bzw. Hauptschulabschluss gemacht.