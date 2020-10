1 Zwei Männer konnten nach der Tat festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen. (Symbolfoto) Foto: Phillip Weingand / STZN

Ein 20-Jähriger ist in Freiburg bei einem Streit tödlich verletzt worden. Polizisten konnten zwei Flüchtende festnehmen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Freiburg - Bei einem Streit in der Freiburger Innenstadt ist ein 20-Jähriger tödlich verletzt worden. Er sei in der Nacht zum Freitag durch Messerstiche schwer verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Zeuge habe zunächst gemeldet, dass bei einem Gerangel ein Mann zu Boden gegangen sei. Drei weitere Beteiligte seien daraufhin geflohen.

Polizisten nahmen den Angaben zufolge zwei Flüchtende fest. Es handelt sich den Angaben nach um Männer im Alter von 22 und 23 Jahren. Der 23-Jährige habe eine Stichwunde am Oberschenkel. Der Hergang und die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. „Wir sind mitten in den Ermittlungen“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Offen blieb auch, wann die Männer einem Haftrichter vorgeführt werden.