Freiburg: Zigarette vermutlich Ursache für Millionen-Brand

1 Millionenschaden in Freiburg Foto: Jason Tschepljakow/dpa/Jason Tschepljakow

Ein Feuer zerstört einen Freiburger Gewerbekomplex – plausible Ursache für das Unglück ist laut Staatsanwaltschaft wohl eine glimmende Zigarette. Ein Täter ist nicht ermittelt.











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Nach einem der größten Brände der letzten Jahre im Südwesten stehen die Ermittlungen zu dem Feuer in einem Freiburger Industriegebiet kurz vor dem Abschluss. Eine glimmende Zigarette könnte demzufolge die Ursache des Großfeuers vom Oktober vergangenen Jahres gewesen sein, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Hinweise auf eine technische oder elektronische Zündquelle hätten sich im Zuge der Spurensuche durch Brandexperten nicht ergeben. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet.