1 Krähen sorgten in Freiburg für Aufsehen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Tara Malhotra

In Freiburg picken mehrere Krähen größere Kieselsteine aus einem Flachdach und lassen sie fallen. Es kommt zu Schäden.















Eine Krähe ist in Freiburg für die zerstörte Heckscheibe eines Taxis verantwortlich. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldete der 40 Jahre alte Fahrer am Montag, dass ein etwa fünf Zentimeter großer Stein auf die Scheibe fiel.

Eine Streifenbesetzung ging dem Vorfall am Hauptbahnhof nach und konnte den Übeltäter feststellen: Mehrere Krähen pickten größere Kieselsteine aus einem Flachdach und ließen sie fallen. An der Scheibe entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Verletzt wurde niemand.