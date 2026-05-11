Freiburg: Schüsse auf Tauben – Verdächtiger ermittelt

1 In Freiburg sind in den vergangenen Wochen mehrere Tauben getötet worden (Symbolbild). Foto: Jennifer Brückner/dpa

In Freiburg häufen sich die Meldungen zu verletzten Tauben. Schnell wird klar: Jemand schießt auf die Tiere. Nun hat die Polizei einen Ermittlungserfolg.











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Nachdem in Freiburg in den vergangenen Wochen mehrere Tauben angeschossen und getötet worden sind, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Wohnung des 65-Jährigen sei durchsucht und dabei einschlägige Beweismittel gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Ermittlungserfolg sei in enger Zusammenarbeit mit Tierschützern und dem Veterinäramt gelungen.