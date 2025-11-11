Freiburg: Schüler soll Jugendoffizier beleidigt haben - Anklage

1 Der Schüler soll einen Jugendoffizier der Bundeswehr beleidigt haben. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa/Pia Bayer

Ein ehemaliger Oberstufenschüler soll Fotos verbreitet haben, die einen Jugendoffizier in die Nähe der Waffen-SS rücken. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann Beleidigung vor.











Wegen der Verbreitung von zwei bearbeiteten Fotos eines Jugendoffiziers der Bundeswehr, die diesem eine Nähe zur Waffen-SS unterstellen, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen ehemaligen Oberstufenschüler aus Freiburg erhoben. Ihm wird Beleidigung vorgeworfen, wie eine Sprecherin bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.