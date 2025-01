1 Die Feuerwehr war in Freiburg im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Für etwa 100 Menschen endet ein Kinobesuch in Freiburg abrupt. Sie müssen das Gebäude wegen eines Feuers verlassen.











In einem Kino in der Innenstadt von Freiburg hat sich in der Nacht ein Schmorbrand entwickelt. Das Kino sei aus Sicherheitsgründen geräumt worden, teilte die Polizei mit. Etwa 100 Gäste hätten das Filmtheater verlassen müssen, es sei niemand verletzt worden.