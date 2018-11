Freiburg Polizeipräsident spricht von steigender Zahl von Sexualdelikten

Von red/dpa 02. November 2018 - 12:51 Uhr

Polizeipräsident Bernhard Rotzinger am Freitag in Freiburg. Foto: dpa

Die Polizei gehe nach der Lageeinschätzung derzeit davon aus, dass die Zahl der Sexualdelikte in Freiburg stark zunehmen.

Freiburg - In der Stadt Freiburg steigt nach Darstellung der Polizei die Zahl der Sexualdelikte. Die Polizei gehe nach der Lageeinschätzung derzeit davon aus, dass diese Straftaten stark zunehmen, wie Polizeipräsident Bernhard Rotzinger am Freitag in Freiburg sagte. Die Aufklärungsquote bei Sexualdelikten liege in Freiburg aktuell bei 70 Prozent. Die Polizei konzentriere starke Ermittlungskapazitäten in diesen Bereich. Der Anteil nicht-deutscher Verdächtiger liege bei knapp über 50 Prozent, sagte Rotzinger.

