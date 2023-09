1 Essensausgabe in der Mensa: In Freiburg gibt es künftig nur noch vegetarische Gerichte in Grundschulen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

In Freiburg gibt es von Montag an nur noch vegetarisches Essen in städtischen Grundschulen und Kitas. Der Beschluss hat eine Kontroverse ausgelöst.











Zum Start des neuen Schuljahrs in Baden-Württemberg müssen sich viele Kinder am Montag in Freiburg auf neue Speisepläne einstellen. In städtischen Grundschulen und auch in Kitas gibt es nur noch ein vegetarisches Einheitsmenü - das hatte der Gemeinderat der Schwarzwaldmetropole im vergangenen Oktober mit grün-linker Mehrheit beschlossen. Zudem werden die Preise für Schulessen schrittweise erhöht, um Kostensteigerungen zu begegnen.