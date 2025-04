Neun Igel in Papiertonne gefunden

1 Die Igelstation des Freiburger Tierheims kümmere sich nun um die ausgesetzten Tiere. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Wer macht so etwas? Und warum? In Freiburg werden neun Igel in einer Tonne entdeckt. Nun hofft die Polizei Zeugen.











Link kopiert



Neun Igel sind in Freiburg in einer Papiertonne gefunden worden. Ein Zeuge habe die Tiere am Montag entdeckt, als er seinen Papiermüll entsorgen wollte, sagte ein Polizeisprecher.