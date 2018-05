Freiburg Menschengruppe blockiert Straße und bewirft Polizisten

Von red/dpa 01. Mai 2018 - 11:27 Uhr

Die Polizei nahm zehn Personen fest. (Symbolbild) Foto: dpa

In der Nacht zum ersten Mai hat eine Personengruppe eine Straße in Freiburg blockiert. Als Polizisten vor Ort waren, warfen sie Flaschen auf die Beamten.

Freiburg - In Freiburg haben mehrere Personen in der Walpurgisnacht Flaschen auf Polizisten geworfen. Ein Beamter wurde am Morgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Werfer kamen aus einer Gruppe von etwa 30 Personen, die eine Straße blockierten und sie auch nach Aufforderung der Polizei nicht räumten. Die Polizei nahm mehr als zehn Personen aus der Gruppe fest.