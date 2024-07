Freiburg: Mehrere Verletzte bei Straßenbahn-Unfall

1 In Freiburg ist es zu einem Straßenbahn-Unfall gekommen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Auf einer Brücke in Freiburg stößt eine Straßenbahn mit einem Arbeitsgerät zusammen. Polizei und Rettungskräfte rücken aus.











Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einer Kehrmaschine sind in Freiburg mehrere Menschen verletzt worden. Darunter waren laut Polizei der Fahrer der Reinigungsmaschine sowie ein Arbeiter, der vorausging. Zudem seien mehrere Fahrgäste in der Straßenbahn verletzt worden. Das Deutsche Rote Kreuz kümmerte sich nach eigenen Angaben um fünf Menschen, von denen drei in Krankenhäuser kamen. „Weitere Fahrgäste waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort“, teilte die Feuerwehr mit.