Stutensee im Kreis Karlsruhe Polizei: Hauseinsturz ging Explosion voraus

Ein Haus in Stutensee stürzt am Morgen ein. Unter den Trümmern ist ein 73-Jähriger eingeschlossen. Die Bergungsarbeiten laufen. Nun gibt die Polizei Auskunft darüber, was dem Einsturz vorausging.