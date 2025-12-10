Freiburg, Karlsruhe und Mannheim: Halt auch im Südwesten - Nachtzug nach Schweden kommt doch nicht

Skandinavien im Schlaf - das sollte ein Nachtzug von Basel nach Kopenhagen und Malmö liefern. Halt gemacht hätte der Zug auch in Baden-Württemberg. Nun ist der Plan geplatzt.
Seit Anfang November konnten Zugreisende Tickets kaufen, aber nun steht fest: Den Nachtzug aus der Schweiz über Baden-Württemberg nach Dänemark und Schweden wird es nicht geben. Das Schweizer Parlament in Bern hat die beantragten Fördermittel definitiv nicht freigegeben, teilten die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) mit. Man sei bei den Vorbereitungen auf Kurs gewesen. Die politische Entscheidung sei aber zu respektieren.