Freiburg im Breisgau: Radfahrerin von Lastwagen mitgeschleift und schwer verletzt

1 Die Polizei ermittelt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Lastwagen erfasst am Freitag in Freiburg eine Radfahrerin und schleift sie mit. Die 71-Jährige wird schwer verletzt.











Eine 71-jährige Radfahrerin ist am Freitag in Freiburg im Breisgau von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie gegen 10.40 Uhr die Unterführung vom Karlsbau kommend in Richtung Karlstraße entlang. Bei der Überquerung der Furt über den Leopoldring, sei sie dann mit einem Lastwagen kollidiert. Dadurch stürzte die Frau und wurde mit dem Fahrrad unter dem Lastwagen eingeklemmt.