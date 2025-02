1 Im Schwarzwald stand ein historisches Gebäude in Vollbrand. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mehr als 400 Jahre hat ein Schwarzwald-Hof überstanden. Nun steht das historische Gebäude in Flammen.











Ein historischer Hof im Schwarzwald-Ort Fröhnd ist in Flammen aufgegangen. Das mehr als 400 Jahre alte Gebäude stehe in Vollbrand, teilte die Polizei in Freiburg am Abend mit.