Ungefragte Komplimente, festgehalten, geküsst: Ein Mann belästigt eine Frau in der Sauna. Schon am nächsten Tag steht der Tatverdächtige vor Gericht – und wird verurteilt.
Ein Mann hat eine Frau in der Sauna gegen ihren Willen berührt und geküsst - und ist nur einen Tag später wegen des sexuellen Übergriffs verurteilt worden. Er erhielt im besonders beschleunigten Verfahren am Amtsgericht Freiburg eine Strafe von sechs Monaten auf Bewährung mit einer Geldauflage von 2.500 Euro, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.