Bei Bauarbeiten in Freiburg ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Laut Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) wurde der Blindgänger an der Lehener Straße nahe des Universitätsklinikums entdeckt.

Bei einer Pressekonferenz zur Städtepartnerschaft mit der westukrainischen Stadt Lwiw sagte der OB, er habe bisher keine Informationen über den Evakuierungsradius. Laut Horn handelt es sich um eine Zehn-Zentner-Bombe. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.