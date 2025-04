1 Die Fliegerbombe wurde erfolgreich entschärft. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Bei Bauarbeiten wurde in der Freiburger Innenstadt eine Fliegerbombe gefunden. Auch ein Krankenhaus war von der Evakuierung betroffen.











Link kopiert



In der Freiburger Innenstadt ist die am Mittwoch gefundene Fliegerbombe am frühen Donnerstagmorgen erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Polizei mit. Alle von der Evakuierung betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner könnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, hieß es. Die Sperrungen seien aufgehoben, mehr als 700 Kräfte seien zum Einsatz gekommen.