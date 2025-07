Einkaufswagen in Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt

1 Der durch den Brand verursachte Rauch stieg bis in die oberen Stockwerke des Hauses. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler

In einem Mehrfamilienhaus steht ein Einkaufswagen in Brand. Die Polizei ermittelt. Was ist geschehen?











Link kopiert



Unbekannte haben in einem Freiburger Mehrfamilienhaus einen Einkaufswagen in Brand gesteckt. Der Rauch drang am Sonntag bis in die oberen Stockwerke, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten demnach einen Menschen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.