In einem Freiburger Restaurant werden israelische Spezialitäten serviert. Drohungen gibt es dem Betreiber zufolge schon länger. Nach einem Vorfall schaltet sich die Polizei ein.

Nach Eierwürfen auf ein israelisches Restaurant in Freiburg ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei. Zum Motiv der Tat fehlen bisher gesicherte Erkenntnisse, wie die Polizei mitteilte.

Auf das Lokal in der Breisgaustadt wurden den Angaben zufolge wohl in der Nacht zum Sonntag mehrere Eier geworfen. Über offene Oberlichter seien auch Eier in den Innenraum gelangt. Das Restaurant wurde demnach verunreinigt, aber nicht beschädigt. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

„Seit Monaten erhalten wir Hassnachrichten“

Das Restaurant „Jaffa“ in einem angesagten Neubauviertel der Universitätsstadt sprach in einer Nachricht auf Instagram von einem antisemitischen Angriff. „Seit Monaten erhalten wir Hassnachrichten, Beleidigungen, Drohungen. Jetzt wurde daraus Gewalt“, heißt es in dem Post. Zuvor berichtete die „Badische Zeitung“.

Der Freiburger Gastronom Billal Aloge - ein syrischer Kurde - hatte das Restaurant „Jaffa - frische israelische Spezialitäten“ zu Jahresbeginn eröffnet. Er berichtete schon damals über Drohungen und Boykottaufrufe.