1 Ein 38-Jähriger war zwei Jahre lang auf der Flucht. Bei einer Routinekontrolle in Freiburg konnte er festgenommen werden (Symbolfoto). Foto: imago/Agentur 54 Grad/54° / Felix Koenig

Zwei Jahre lang war ein 38-jähriger Mann auf der Flucht, bis er bei einer Routinekontrolle in Freiburg festgenommen wurde. Er war wegen Urkundenfälschung vorbestraft und wurde per Haftbefehl gesucht.











Die Bundespolizei hat bei einer Routinekontrolle in Freiburg einen wegen Urkundenfälschung verurteilten und mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Donnerstag mitteilte, war der 38-Jährige zwei Jahre lang auf der Flucht gewesen.