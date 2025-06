Southside Festival 2025 Das sollten Festival-Besucher vorab wissen

Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck steht wieder vor der Tür, die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Welche Neuheiten es in diesem Jahr gibt und was Besucher vorab wissen sollten, haben wir beim Veranstalter erfragt.