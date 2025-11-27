Freiburg: Beleidigung von Jugendoffizier - Ex-Schüler muss vor Gericht

Es geht um die Verbreitung von Fotos eines Jugendoffiziers, die diesen in die Nähe der Waffen-SS rücken. Das Verfahren gegen einen Ex-Offizier beginnt im Dezember.
Wegen der Verbreitung von zwei bearbeiteten Fotos eines Jugendoffiziers der Bundeswehr, die diesem eine Nähe zur Waffen-SS unterstellen, muss ein ehemaliger Oberstufenschüler aus Freiburg vor Gericht. Die Hauptverhandlung sei für 18. Dezember terminiert, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts. Mit einem Urteil sei noch am selben Tag zu rechnen. Dem 19 Jahre alten Angeklagten wird Beleidigung vorgeworfen.