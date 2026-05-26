Freiburg: 50.000-Euro-Spende von OB Martin Horn an SPD sorgt für Diskussionen

Martin Horns Großspende an die SPD ist rechtlich zulässig, wirft aber Fragen auf. Was Experten zu Transparenz und Wahlkampf-Finanzierung sagen.
Der frisch gewählte Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) ist wegen einer Großspende an die SPD in die Schlagzeilen geraten. Der Rathauschef hatte rund 50.000 Euro an den Kreisverband der SPD in Freiburg gespendet, wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ zuerst berichtet hatte. „Die SPD Freiburg hat ihn im Wahlkampf unterstützt und Ausgaben für Wahlkampfmaßnahmen getätigt“, sagte dazu sein Team auf Anfrage. Horn habe sich daher entschieden, sich vor allem an den Kosten der organisatorischen und koordinativen Unterstützung durch die SPD Freiburg zu beteiligen.