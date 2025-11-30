Freibergs Stimme bei TV-Show: „Ich nag schon noch daran“ – Joy Krüger über ihr Aus bei „The Voice of Germany“

Die Sängerin aus Freiberg (Kreis Ludwigsburg) ist bei „The Voice“ ausgeschieden, doch der Stolz überwiegt. Wie sie die Erfahrung prägt und welche Pläne sie jetzt schmiedet.
Für Joy Krüger war die TV-Ausstrahlung ihres Ausscheidens bei „The Voice of Germany“ ein Moment, der noch nachwirkt. „Ich nag schon noch daran, dass ich rausgeflogen bin“, sagt die Sängerin offen. Gleichzeitig überwiegt bei ihr der Stolz: Sie hat es unter die letzten 36 geschafft – aus mehreren Tausend Bewerberinnen und Bewerbern.