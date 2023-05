1 Erfinder Jeffrey Javelona hat fünf Jahre lang an seinem Produkt getüftelt. Foto: Jürgen Bach

Das Freiberger Start-up Botanyia hat bei der Vox-Sendung „Höhle der Löwen“ Handelsmogul Ralf Dümmel mit einer neuen Art eines Pflanzenübertopfs überzeugt. Vor zwei Wochen wurde die Sendung ausgestrahlt. Seitdem ist allerhand los bei den Gründern.









Freiberg - Wenn Jeffrey Javelona an die vergangenen zweieinhalb Wochen denkt, dann schüttelt er immer noch ungläubig den Kopf. „Mein Handy ist zwischenzeitlich sogar abgestürzt, da ich so viele Nachrichten bekommen habe“, erzählt der 30-Jährige. Zusammen mit seinem Kumpel und Co-Gründer Valentin Muckle hatte er sich im Februar in die „Höhle der Löwen“ gewagt – mit Erfolg. Handelsmogul Ralf Dümmel biss an und schnappte sich für 100 000 Euro 30 Prozent der Firmenanteile. Vor zweieinhalb Wochen wurde die Vox-Sendung nun ausgestrahlt. Seitdem steht das Produkt auch in den Regalen. Rund geht es bei den Gründern von Botanyia aber nicht erst seit da, sondern schon seit dem Dreh im Februar.