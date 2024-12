Freiberg in Stuttgart-Mühlhausen: Feuerwehr rettet mit Drehleiter zehn Menschen aus brennendem Haus

5 Der Feuerwehreinsatz Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Feuer bricht in einem Mehrfamilienhaus aus, in dessen Untergeschoss sich auch ein Geschäft befindet. Menschen sitzen fest. Wie die Feuerwehr sie rettete.











Am Dienstagabend um sind um etwa 18.45 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wallensteinstraße im Stuttgarter Stadtteil Freiberg gerufen. Die Anrufer meldeten mehrere Bewohner, die das Gebäude aus ihren Wohnungen und aus einer Arztpraxis nicht mehr selbstständig verlassen konnten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auf Grund des Lagebildes entsendete die Integrierte Leitstelle zahlreiche Einheiten an die Einsatzstelle.