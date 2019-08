1 Bekommt bald einen neuen Belag: Die A 81 bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Viele Anwohner empfinden die Autobahn 81 bei Freiberg am Neckar als zu laut – trotz neuem Asphalt. Deshalb erhält die Brücke nun eine neuartige Schicht, die nicht nur den Lärm reduzieren soll.

Freiberg am Neckar - Die Neckarbrücke der Autobahn 81 bei Freiberg-Beihingen (Kreis Ludwigsburg) wird Teil eines Pilotprojekts – und bald mit einem neuartigen Belag beschichtet, der den Autolärm deutlich reduzieren und die Verkehrssicherheit erhöhen soll. Das hat das Stuttgarter Regierungspräsidium (RP) jetzt mitgeteilt. Demnach kommt bei den in der nächsten Woche beginnenden Bauarbeiten auf der Brücke erstmals in Baden-Württemberg eine helle Beschichtung mit einer speziellen Epoxidharzmischung zum Einsatz, die nicht nur die Lärmemissionen vermindern, sondern auch die Haltbarkeit und Griffigkeit der Fahrbahn verbessern soll. „So wollen wir die Lärmbelastung für Anwohner reduzieren und gleichzeitig die innovative Weiterentwicklung von Straßenbaustoffen unterstützen“, sagt der Regierungspräsident Wolfgang Reimer.

Bereits im Jahr 2014 wurde unweit der Brücke ein konventioneller lärmmindernder Asphalt verbaut. „Trotz dieser Maßnahme wird die Autobahn von vielen Anwohnern noch als zu laut empfunden“, erklärt das Regierungspräsidium. Das Epoxidharz soll nun eine spürbarere Entlastung bringen und die Fahrbahn stärker vor Witterung schützen. Die verbesserte Griffigkeit soll außerdem die Verkehrssicherheit erhöhen. Das Harz wird auf den bereits vorhandenen Asphalt aufgetragen. „So können die Verkehrsbehinderungen deutlich geringer gehalten werden“, versichert das RP.

Die Bauzeit beträgt nur eine Woche

Die Bauarbeiten beginnen am Donnerstag, 29. August. Geplant ist eine „Wanderbaustelle unter laufendem Verkehr“. Begonnen wird in Fahrtrichtung Stuttgart, danach kommt die Gegenrichtung an die Reihe. Nach einer Woche sollen die Bauarbeiter fertig sein. Ob der neuartige Belag die erhoffte Wirkung entfaltet, soll danach regelmäßig mittels eines umfangreichen Monitorings überprüft werden. Die Beschichtung der Autobahnbrücke kostet rund 160 000 Euro.

Auch in Tunnelbauwerken wird das Harz bald getestet. Noch in diesem Herbst beginnen deshalb Bauarbeiten in mehreren Röhren im Landkreis. Hier liegt der Fokus nicht auf dem Lärmschutz, sondern auf der höheren Verkehrssicherheit.