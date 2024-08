Freiberg-Beihingen: Unbekannter stiehlt Geld aus Hofladen

1 Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen etwas gesehen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen mehrere Kassen in einem Hofladen im Hasenackerweg in Freiberg-Beihingen ausgeräumt. Eigentlich gibt es Kameras – die hatte der Täter aber vorsorglich abgedeckt und verdreht.











Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen einen Hofladen im Hasenackerweg im Freiberger Teilort Beihingen verwüstet und sich an den Kassen bedient. Der Laden gehört zu Breitenbüchers Direktvermarktung und ist rund um die Uhr geöffnet. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Mann gegen 4.20 Uhr zu – und das mit Plan: Er verdrehte und deckte nämlich zunächst die Sicherheitskameras ab, die im Eingangsbereich angebracht sind. Anschließend nahm er die Selbstbedienungskasse und einen Wechselgelbehälter gewaltsam an sich, ein weiterer Münzbehälter wurde ebenfalls geöffnet und geleert.