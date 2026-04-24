Ein Leser aus Freiberg meldet sich bei dieser Zeitung: Wegen einer Störung hat er das VfB-Spiel verpasst. Nun zeigt sich, dass wohl Dutzende den Finaleinzug nicht sehen konnten.
Am Donnerstagabend ist der TV-Empfang in der Ruitstraße in Freiberg am Neckar „extrem gestört“ gewesen. Das berichtet ein Leser, der anonym bleiben möchte. Auf der Website des Anbieters habe zunächst gestanden, „dass man sich bemüht, die Störung innerhalb von zwölf Stunden zu beseitigen“. Kurz darauf sei jedoch mitgeteilt worden, dass die Behebung bis zu drei Tage dauern könne. Nähere Angaben zur Ursache habe er nicht erhalten.