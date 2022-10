1 Kaputter Mercedes in Freiberg am Neckar: die Polizei schätzt den Schaden auf rund 12.000 Euro. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Ein 86-Jähriger fährt am Donnerstagmorgen gegen die Wand eines Aldi-Marktes im Kreis Ludwigsburg. Der Senior erschrickt daraufhin wohl und baut einen zweiten Unfall.















Zwei Unfälle binnen weniger Augenblicke hat ein 86-jähriger Mann am Donnerstagvormittag am Aldi-Markt in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gebaut. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior gegen 10.40 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes rückwärts gegen eine Wand des Gebäudes gefahren. Das Malheur erschreckte ihn offenbar so sehr, dass er den Vorwärtsgang einlegte, beschleunigte und gegen die gegenüberliegende Betonwand knallte. Der Airbag löste aus, der 86-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei beziffert den Schaden an den Wänden und am Auto auf rund 12 000 Euro.