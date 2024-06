8 Die Löscharbeiten der Feuerwehr laufen. Foto: /Karsten Schmalz

Am Mittwochnachmittag kam es in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) in einer Scheune des Hofguts Beihingen zu einem Vollbrand. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort.











Link kopiert



Eine Scheune des Hofguts Beihingen in der Straße „Salzmann“ in Freiberg am Neckar ist am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Ersten Informationen zufolge, war das Feuer gegen 13.32 Uhr ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Orten befinden sich aktuell vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern.