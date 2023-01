1 Peter Nowak wurde nur 70 Jahre alt. Foto: Werner Kuhnle

Peter Nowak hat Generationen von Schülern an der Oscar-Paret-Schule in Freiberg am Neckar auf das Leben vorbereitet. Vielen, die ihn erlebt haben, wird er als fachlich versierter und einfühlsamer Lehrer für Mathematik und Gemeinschaftskunde in Erinnerung bleiben.

Nun ist der Pädagoge und langjährige Kommunalpolitiker im Alter von nur 70 Jahren gestorben. Nowak, der an Multipler Sklerose erkrankt war, hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Über eine Zeit von 21 Jahren, bis 2015, saß Nowak für die SPD im Freiberger Gemeinderat, fünf Jahre war er zudem als zweiter ehrenamtlicher Bürgermeister tätig. Von 2009 bis 2014 war er zudem Teil der Sozialdemokraten im Kreistag, wo er sich unter anderem im Kultur- und Sozialausschuss sowie im Schulbeirat engagierte. „Durch sein Wirken, sein Engagement, seine Ausgeglichenheit und seine kluge, besonnene Art hat er über zwei Jahrzehnte sowohl die Arbeit im Gemeinderat als auch die Entwicklung unserer Stadt mitgeprägt“, würdigt der Freiberger Bürgermeister Dirk Schaible Nowaks Leistung. Dabei habe er stets die Belange seiner Mitbürger im Blick gehabt und „beispielhaften Einsatz“ gezeigt.