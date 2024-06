Freiberg am Neckar

1 Die Polizei musste die Unfallstelle teilweise sperren. Foto: imago/Eibner

Ein Kia-Fahrer nahm einem Motorradfahrer die Vorfahrt. Der 21-Jährige Kradlenker stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.











Link kopiert



Ein 21-jähriger Fahrer eines Kia war am Freitag gegen 14.42 Uhr auf der Straße Alte Bahnlinie von der Freiberger Ortsmitte kommend unterwegs und wollte nach links in die Siemensstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 21-Jährigen mit seinem Krad. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradlenker stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.