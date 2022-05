Körperverletzung in Stuttgart Zwei Frauen in S-Bahn brutal attackiert – Zeugen gesucht

Zwei Frauen sind am Samstagabend in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg unterwegs, als sie mit einem Unbekannten in Streit geraten, der schnell eskaliert. Am Ende sind beide Frauen verletzt, der Täter flüchtig.