1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Am Donnerstag wird in Freiberg am Neckar eine Leiche entdeckt. Die Kripo ermittelt und prüft, ob es sich um einen Vermissten aus Möglingen handelt.











 Bei Arbeiten in einem Waldstück in Freiberg am Neckar ist am Donnerstagnachmittag eine Leiche gefunden worden. Die Polizei hat noch keine Hinweise zur Identität der toten Person.