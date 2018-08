Freiberg am Neckar Einbrecher schlagen gleich mehrere Male zu

Von red/aim 13. August 2018 - 12:25 Uhr

Die Einbrecher in Freiberg am Neckar warfen mehrere Scheiben ein (Symbolfoto). Foto: dpa

Unbekannte Eindringlinge steigen in der Nacht zum Sonntag in die Räume eines Sportgeländes im Kreis Ludwigsburg ein. Sie zerschlagen Fensterscheiben und klauen Zigaretten und Bargeld.

Freiberg am Neckar - Gleich mehrmals schlugen Einbrecher in der Nacht zum Sonntag beim Sportgelände an der Talstraße in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zu und richteten einen Sachschaden von etwa 2 500 Euro an. Wie die Polizei mitteilt, kann der Wert des Diebesguts noch nicht beziffert werden.

Laut Polizeibericht stiegen die Täter über das Eingangstor zum Sportstadion und nahmen sich zunächst den Kiosk vor. Nachdem sie den Rollladen mit Gewalt nach oben gedrückt hatten, warfen sie die dahinter liegende Fensterscheibe mit einem Stein ein, um in das Innere zu gelangen. Anschließend traten sie eine Verbindungstür zu einem Lagerraum ein und verließen den Kiosk, ohne etwas gestohlen zu haben.

Einbrecher klauen Zigaretten und Bargeld

Mit einem anderen Stein sollen die Unbekannten ein Fenster zum Büro der Geschäftsstelle des Sportvereins zerschmettert haben. In den Räumen hebelten sie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den Inhalt an Zigaretten und das gesamte Bargeld.

Dann kletterten sie auf den Balkon einer Gaststätte und zerstörten dort die Scheibe der Tür, um in die Gasträume einzusteigen und nach Wertvollem zu suchen. Die Polizei vermutet, dass die Eindringlinge nicht fündig wurden. In der Gaststätte wurde nichts gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07141/64378-0 zu melden.