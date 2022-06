1 Die Polizei ist wegen einer Schlägerei am Sonntag nach Freiberg/Neckar gerufen worden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Drei Männer werden bei einer handfesten Auseinandersetzung in Freiberg/Neckar verletzt. Die Hintergründe des Streits sind bislang nicht bekannt.















Tumultartige Szenen haben sich am Sonntagabend in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) abgespielt. Mehrere Männer prügelten sich auf offener Straße, drei von ihnen wurden nach der Schlägerei vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 18-Jähriger gegen 22 Uhr in der Geisinger Straße im Ortsteil Beihingen, kurz nachdem er sein Auto geparkt hatte, von von einem 19-jährigen BMW-Lenker und einem 20 Jahre alten Fiat-Fahrer eingekesselt worden. Der 18-Jährige rief hierauf seinen Vater zu Hilfe. Der 49-Jährige und die 46-Jährige Mutter kamen in Sorge um ihren Sprössling ebenfalls in die Geisinger Straße. Auf Worte folgten schnell Taten: als der 19-jährige BMW-Fahrer die 46 Jahre alte Frau anging und schubste, stieg ihr Sohn aus seinem Fahrzeug – und wurde prompt von dem 20-Jährigen zu Boden gestoßen. Ein 16-Jähriger, der ebenfalls zur Gruppe der Aggressoren gehörte, trat dem am Boden liegenden Mann gegen den Kopf. Als ihm der 49-Jährige zu Hilfe eilte, griffen ihn die jungen Männer ebenfalls an.

Ein 20-Jähriger, der mit dem 18-jährigen Opfer gekommen war und zu diesem Zeitpunkt noch im Auto saß, alarmiert schließlich die Polizei. Beamte des Reviers in Marbach trennten die Gruppen voneinander. Die Polizisten nahmen die drei 20, 19 und 16 Jahre alten Beschuldigten erst einmal in Gewahrsam. Der 18-Jährige, sein Vater und auch der 19 Jahre alte Tatverdächtige erlitten leichte Verletzungen.