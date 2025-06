14 Der Aileswasensee liegt in einem Naherholungsgebiet in der Nähe von Neckartailfingen im Landkreis Esslingen. Foto: Ines Rudel

Die sommerlichen Temperaturen heizen uns noch mal ordentlich ein. Gut, dass die Bade-Spots im Kessel und in der Region mehr als nur Abkühlung versprechen. Wir zeigen euch wo die besonderen Orte liegen und was sie auszeichnet.











Link kopiert



Planschen im Wasser, Bräunen in der Sonne, Beachvolleyball spielen oder Tretboot fahren – die Möglichkeiten an den Badeseen und in den Freibädern rund um den Kessel sind vielfältig und garantieren Urlaubsfeeling in S- und Stadtbahn-Nähe.