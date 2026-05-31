Freibäder in Stuttgart: Rauchverbot im Inselbad – „Was dürfen wir Raucher überhaupt noch?“

Frust und Verständnis – die Neufassung des Nichtraucherschutzgesetzes ist in den Stuttgarter Freibädern angekommen. Das sagen die Badegäste im Inselbad zum Rauchverbot.
Es ist einer dieser Samstage im Kessel, die sich perfekt für einen Freibadbesuch eignen – Pfingstferien, das Thermometer zeigt sommerliche 30 Grad an, ein laues Lüftchen weht einem um die Nase. Klar, dass der Parkplatz vor dem Inselbad bereits zur Mittagszeit gut gefüllt ist. Die Länge der Warteschlange hält sich hingegen noch in Grenzen.