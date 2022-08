5 Das anhaltend gute Wetter schlägt sich auf die Zahl der Badegäste nieder. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Das anhaltend hochsommerliche Wetter und das Aufheben der Coronabeschränkungen machen sich bemerkbar. Die Stuttgarter Freibäder verzeichnen jetzt schon fast doppelt so viele Badegäste wie im vergangenen Jahr.















Der seit Wochen anhaltende Hochsommer und das Ende der Corona-Beschränkungen lassen die Menschen nur so in die städtischen Freibäder strömen. Bis zum Wochenende wurden in den fünf Stuttgarter Bädern bereits 706 958 Besucherinnen und Besucher gezählt. Das sind fast schon doppelt so viele wie die knapp 400 000 im vergangenen Jahr insgesamt. Das macht einen Tagesdurchschnitt von 6798 Personen. Den bisherigen Tagesrekord verzeichnete dabei das Inselbad Untertürkheim am 19. Juni mit 11 618 Besuchern, dem mit 37 294 Badegästen insgesamt besucherstärksten Tag der Saison. Der Rekordtag im Inselbad datiert vom 4. Juli 2015 mit 15 008 Besuchern.

Weitläufiges Gelände im Möhringer Freibad

Eine Nummer kleiner als das Inselbad ist das Freibad in Möhringen. Dafür hat sich dessen Ruf als beliebtes Kombi-Bad mit besonderer Atmosphäre in diesem Sommer erneut bestätigt. So zog es allein am aktuellen Rekordtag 5514 Besucher in das Freibad auf den Fildern. Neben einem 50 x 21 Meter großen Becken mit Nichtschwimmerbereich verfügt Möhringen auch über eine attraktive Flachwasserzone für Kleinkinder, nebst einem viel Abwechslung bietenden Spielplatz.

Nicht zuletzt kann Möhringen mit einem schön bewachsenen, weitläufigen Gelände mit altem Baumbestand punkten, das echte Oasen der Ruhe bietet. Ein Angebot, das dieses Jahr schon von 133 512 Badegästen genutzt wurde, was einen Tagesschnitt von 1284 Besucher macht.