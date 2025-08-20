Freibäder im Remstal: Wird der Besucherrekord im August noch geknackt?

Die Freibäder freuen sich momentan über viele Besucher. Doch wie viele Gäste kommen eigentlich? Bisher war im Juni am meisten los.

Mehrere Hundert Meter parken die Autos entlang der Straße, die zum Oskar-Frech-Bad in Schorndorf führt. Alleine anhand der Fahrzeuge ist abzulesen, dass bei den heißen Tagen der Ansturm auf das Seebad groß ist. Wochen zuvor hat es noch viel geregnet. Welche Zwischenbilanz ziehen die Bäder im Kreis? Wie Bäderbetriebsleiter Jörg Bay sagt, waren bisher folgende Tage Spitzenreiter bei den Besucherzahlen: So wurden demnach am Sonntag, 22. Juni, 4098 Gäste gezählt, auch der Sonntag, 29. Juni, sei mit 3507 Gästen und der Samstag, 14. Juni, mit 2940 Gästen sehr besucherstark gewesen.

Den Feierabend-Tarif nutzt ein fester Stamm an Badegästen

Das Oskar-Frech-Seebad bietet einen vergünstigten Feierabend-Tarif ab 18 Uhr an. Dann kostet der Eintritt für Erwachsene 3,30 Euro statt 4,80 Euro. Hat sich das Angebot bewährt? Wie Bay berichtet, haben zum bisherigen Stand das Freibad insgesamt 58 265 Gäste besucht, davon kamen 4645 Gäste zum Feierabendtarif. „Es gibt einen festen Stamm an Gästen, die zu diesem Tarif unser Freibad besuchen“, sagt der Bäderbetriebsleiter. Doch der hauptsächliche Andrang sei von 13 bis 17 Uhr, an Sonntagen früher.

Schon an den geparkten Autos ist abzulesen, dass an diesem heißen Tag viel los ist im Ziegelei-Seebad. Foto: Eva Schäfer

1387 Freibad-Saisonkarten wurden bisher im Jahr 2025 verkauft, und im Jahr 2024 waren es 1073. Aus Sicht von Bay ist das Besondere an dem Bad die Kombination aus Badesee, Aktionsflächen und dem klaren Seewasser. Zudem gebe es die Möglichkeit, die Anlage in der Gesamtheit zu nutzen, wenn die Außentemperaturen sehr heiß sind oder kühler sind.

Bäderchef: Auf andere Acht geben und sich an die Regeln halten

Und welche Tipps gibt er Besuchern angesichts der Hitzetage? „Abkühlen und versuchen, im Schatten zu bleiben. Bei heißen Tagen bietet es sich im Oskar-Frech-Seebad an, das Erlebnisbad mitzunutzen, da es in der Schwimmhalle kühler ist als in der prallen Sonne und sie mehr Schatten bietet“, so der Bäderchef. Wichtig sei es, viel Flüssigkeit und Mineralien zu sich zu nehmen. Beachten sollten die Besucher vor allem auch, sich an die Regeln zu halten und auf andere Acht zu geben. „Das sollte selbstverständlich sein, leider kommt es immer wieder zu Diskussionen. Bei großer und länger anhaltender Hitze ist der Körper gestresster, die Leute werden sensibler und sind weniger stressresistent“, so Bay. Für die eigene Sicherheit und die Sicherheit der anderen sei es daher sehr wichtig, sich an die Baderegeln zu halten.

Unsere Empfehlung für Sie Respektlos im Freibad Bademeister als „Fußabtreter“ Das Freibad als Brennpunkt: Zwischen unbeaufsichtigten Kindern und Schlägereien halten Christine Müller und ihr Kollege in Sindelfingen die Sicherheit aufrecht.

Wird das Personal an besonders heißen und besucherstarken Tagen aufgestockt? Darauf sagt Bay: „Wir haben ein Team aus festem Personal und Saisonbeschäftigten. Bei besucherstarken Tagen unterstützen geringfügig Beschäftigte, die flexibel eingesetzt werden können.“ Für die Saison habe man eine ausreichende Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um den Freibadbetrieb gewährleisten zu können. „Die vorbildliche Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen Überstunden zu leisten“, sorge für zusätzliche Sicherheit der betrieblichen Abläufe, so Bay.

Bisher galt an 35 Tagen die Schlechtwetter-Regelung, dass das See-Freibad geschlossen blieb. Und am Samstag, 17. Mai, Sonntag, 18. Mai, und Dienstag, 8. Juli. waren jeweils weniger als 150 Gäste im Bad – das waren bisher die Besucher-schwächsten.

Die Reihe Kultur am See soll auch im Winter weitergehen

Wie lief bisher die Reihe Kultur am See im Sommer, und gibt es auch im Winter wieder Konzerte am See? Da sagt Bay: „Die Veranstaltungen verliefen immer sehr gut und sind zahlreich besucht. Wetterbedingt mussten einige Termine abgesagt werden. In den Wintermonaten sind wieder mehrere Veranstaltungen in Planung.“ Die genauen Termine würden rechtzeitig mitgeteilt. Infos auch unter www.baederbetriebe-schorndorf.de.

Im Fellbacher Freibad gibt es erstmals Mehrfachkarten

Zum Fellbacher Freibad des F3 teilt Birgit Steinegger, die Marketingleiterin mit, dass bisher der bestbesuchte Tag am Sonntag, 22. Juni, mit 4086 Besuchern war, dicht gefolgt von Mittwoch, 2. Juli, mit 3562 Besuchern. Im Jahr 2025 wurden demnach bisher 152 Freibad-Mehrfachkarten verkauft. „2024 gab es noch keine Mehrfachkarten fürs Freibad, deshalb gibt es keinen Vergleichswert“, so Steinegger.

Das Besondere am F3 Freibad sei, dass der Innenbereich ganzjährig – auch parallel zur Freibadsaison – geöffnet bleibt. Zudem stehe Freibadgästen seit Kurzem ein neuer Dusch- und Umkleidebereich im Gebäude zur Verfügung, inklusive Behindertendusche, Wickeltisch und Föhnbereich.

Im Eingangsbereich des F3-Freibads in Fellbach sind neue Duschbereiche mit Zugang zum Innenbereich der Umkleide entstanden. Foto: F3-Bad

Welche Tipps geben Sie Besuchern angesichts der Hitzetage? Das sagt Steinegger: „Gut und regelmäßig eincremen und viel trinken. Körperliche Aktivitäten am besten frühmorgens oder abends planen. Empfehlenswert sei auch eine Kopfbedeckung und eventuell eine UV-Schutzkleidung zu tragen, Schattenbereiche aufzusuchen, Sonnenschirme mitzubringen und sich nicht zu lange in der direkten Sonne aufzuhalten.

Die Mitarbeiter würden je nach Bedarf an heißen Tagen im Freibad und an kühleren Tagen im Familienbad eingesetzt. An besonders besucherstarken Freibadtagen werde man zusätzlich durch die DLRG und ein Security-Team unterstützt. Wurden genügend Mitarbeiter für die Saison gefunden? Da sagt Steinegger: „Der Personalstamm verändert sich über das Jahr kaum. Dadurch, dass wir sowohl Indoor- als auch Outdoor-Angebote haben, besteht kein großer Bedarf an Saisonkräften.“ Es gebe keine Überlegung, auch einen ermäßigten Feierabendtarif einzuführen wie in manchen anderen Bädern. In der sehr kalten und verregneten Zeit Ende Juli / Anfang August gab es Tage mit sehr wenigen Gästen, da seien die Besucher-schwächsten Tage gezählt worden. Infos auch unter www.f3-fellbach.de.

Das Waiblinger Freibad schließt am 15. September

In Waiblingen stehen die Termine, wie es nach der Freibadsaison weitergeht: Die Freibäder Waiblingen und Bittenfeld schließen ihre Tore am Montag, 15. September. Nach dem Saisonende beginnen in beiden Freibädern Wartungs- und Reinigungsarbeiten, um die Anlagen für die nächste Saison vorzubereiten. Anschließend startet der Betrieb im Hallenbad Waiblingen ab Dienstag, 16. September, mit seinem Angebot an Schwimm- und Fitnesskursen. Diese können über das Online-Portal gebucht werden unter baeder.stadtwerke-waiblingen.de.