Freibäder im Remstal: Wird der Besucherrekord im August noch geknackt?

Die Freibäder freuen sich momentan über viele Besucher. Doch wie viele Gäste kommen eigentlich? Bisher war im Juni am meisten los.
Mehrere Hundert Meter parken die Autos entlang der Straße, die zum Oskar-Frech-Bad in Schorndorf führt. Alleine anhand der Fahrzeuge ist abzulesen, dass bei den heißen Tagen der Ansturm auf das Seebad groß ist. Wochen zuvor hat es noch viel geregnet. Welche Zwischenbilanz ziehen die Bäder im Kreis? Wie Bäderbetriebsleiter Jörg Bay sagt, waren bisher folgende Tage Spitzenreiter bei den Besucherzahlen: So wurden demnach am Sonntag, 22. Juni, 4098 Gäste gezählt, auch der Sonntag, 29. Juni, sei mit 3507 Gästen und der Samstag, 14. Juni, mit 2940 Gästen sehr besucherstark gewesen.