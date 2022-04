1 Die Vorbereitung auf die Freiluftsaison im Badepark Ellental läuft. Foto: Simon Granville

Die meisten Bäder im Kreis Ludwigsburg starten am 1. Mai in die Saison. Hygienekonzepte und Co. gehören aktuell der Vergangenheit an. Mancherorts wurde der Eintritt erhöht.















Die zwei von Corona geprägten Jahre gingen an den Freibädern nicht spurlos vorüber. Im Gegenteil: Sie konnten erst verspätet öffnen. Nötig waren Hygienekonzepte und Zugangsbeschränkungen. Das gehört der Vergangenheit an – Stand jetzt gibt es keine Einschränkungen mehr. Es winkt also eine Freiluftsaison, wie sie zuletzt 2019 erlebbar war. Wann die Bäder öffnen und in welchem sich etwas in der Winterpause verändert hat, zeigt unsere Übersicht:

Asperg: Der Badespaß unterm Hohenasperg beginnt am 1. Mai. Für den Dauerkartenvorverkauf wurden sechs Termine festgelegt, von denen der 16. und 23. April je von 10 bis 13 Uhr sowie der 20. April von 15 bis 18 Uhr ausstehen. Am Nichtschwimmerbecken mit 84-Meter-Rutsche, Wildwasserkanal und Sprudelbecken, am Schwimmbecken mit Sprunganlage und im Eltern-Kind-Bereich gibt es keine Änderungen. Zahlen können Besucher künftig aber mit EC-Karte (Eintritt: Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 3 Euro).

Besigheim: Dauerkarten für das Mineral-Parkfreibad am Neckar sind online erhältlich, vom 25. bis 29. April auch im Rathaus. Der Vorverkauf endet am 29. April. Die Badesaison im Bad mit Schwimmerbecken und zwei Becken für Kinder beginnt am 1. Mai. Die Preise wurden laut Rathausauskunft „leicht angepasst“ (5,80 Euro, 2,70 Euro).

Bietigheim-Bissingen: Die örtlichen Stadtwerke behalten die coronabedingte Änderung bei, dass Eintrittskarten für den Badepark Ellental auch online gekauft werden können. Der Saisonstart ist auch hier auf den 1. Mai terminiert, auch kehrt man zu den alten Öffnungszeiten mit Frühbadetag am Freitag zurück. Saisonkarten sind voraussichtlich nach Ostern erhältlich. In Betrieb sind neben dem Sport-, Wellen-, Nichtschwimmer-, Sprung- und Warmbecken auch wieder die mit 158 Metern längste freitragende Rutsche Süddeutschlands, die Sportfelder und die überdachten Grillstellen. Der Pächter am Kiosk sind neu. Die Preise werden laut den Stadtwerken noch geändert.

Bönnigheim: Das Mineralfreibad bietet ein 50-Meter-Becken, ein Kombi-Becken samt 70-Meter-Rutsche, ein Planschbecken und einen Whirlpool. Die Liegewiese ist mit einer Pflanzenwelt versehen. Start ist am 1. Mai. Der Vorverkauf verzögert sich aufgrund technischer Probleme (5,80 Euro, 2,70 Euro). Eberdingen: Das beschauliche Naturfreibad ist etwas später dran und öffnet am 21. Mai seine Pforten. Neben dem Schwimmerbecken und den Sportmöglichkeiten gibt’s einen Kleinkinderbereich, der saniert worden ist. Der Dauerkartenverkauf beginnt Anfang, Mitte Mai (3 Euro, 1,50 Euro).

Ludwigsburg: Das am Neckar Richtung Remseck gelegene Bad hat ab dem 1. Mai offen. Saisonkarten können am Vortag, 30. April, von 10 bis 16 Uhr an der Kasse gekauft werden. Das Bad umfasst ein Sport-, ein Nichtschwimmer- mit Breitrutsche sowie ein Planschbecken. Und: einen Kinderspielplatz, auf dem ein neues Klettergerüst auf junge Besucher wartet (4 Euro, 2 Euro).

Mundelsheim: Nachdem das kleine Bad mit Becken und Sportmöglichkeiten in den beiden Vorjahren coronabedingt nur von Dauerkartenbesitzern besucht werden durfte, gibt es jetzt auch wieder Einzelkarten zu kaufen. Saisontickets gibt es weiterhin und sind laut Bürgermeister Boris Seitz voraussichtlich nach Ostern erhältlich. Das Freibad, am Neckar mit Blick auf die Steillagen gelegen, öffnet am 14. Mai. Montag ist Ruhetag, da insgesamt nur zwei Bademeister zur Verfügung stehen (4 Euro, 2,50 Euro).Oberstenfeld/Beilstein: Das Mineralfreibad Oberes Bottwartal mit 2600 Quadratmetern Wasserfläche und Sportmöglichkeiten öffnet am 1. Mai. Der Jahreskarten-Vorverkauf läuft online und zu bestimmten Zeiten an der Kasse. Infos gibt es auf der Webseite, auch was die Personalisierung der Jahreskarte betrifft. Wegen der gestiegenen Energiepreise war beim Preis eine „leichte Anpassung“ nötig, teilt das Rathaus Oberstenfeld mit. Bei den Erwachsenen macht das einen Unterschied von 30 Cent (5,80 Euro, 3 Euro).

Sachsenheim: Auf eine wenig reglementierte Saison hofft auch der Trägerverein Schloss-Freibad nach Öffnung am 14. Mai. Das Familienbad im Schlosspark in Großsachsenheim umfasst ein 50-Meter- und ein Kinderplanschbecken mit Rutschen. Jahreskarten sind ab Saisonbeginn erhältlich. Das Besondere: Mitglieder des Trägervereins erhalten Dauerkarten, zahlen also keinen Eintritt. Der Preis für Erwachsene wurde um 50 Cent erhöht (4,50 Euro und 2,50 Euro).

Steinheim: Als erstes Bad im Kreis öffnet das Wellarium, sollte die Planung für den 30. April eingehalten werden können. Mit Schwimmer-, Wellen- und Nichtschwimmerbecken wartet es nach den zurückliegenden Sanierungen mit einem neuen Gastro- und Umkleidebereich auf. Auch der Kioskvorplatz und die Fahrradstellplätze sind neu gestaltet. In wenigen Wochen werden die Tischtennisplatten erneuert. Der Vorverkauf läuft, die Kassen sind außer an den Ostertagen von 9 bis 18 Uhr besetzt. Käufer werden gebeten, vorbeizukommen, da das Kassensystem umgestellt wurde. Es müssen daher neue Saisonkarten erstellt werden. Benötigt wird ein ein Foto und ein Pfand von 5 Euro. Der Online-Verkauf startet am 18. April. Die Preise wurden „der Marktlage angepasst“. Bezahlt werden kann nun auch mit Kreditkarte, Handy und Apple-Watch (5,50 Euro, 3 Euro).

Vaihingen/Enz: Das Enztalbad mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sowie Sportbereich verzichtet auf einen Dauerkartenverkauf. Sobald die Saison am 1. Mai beginnt, sind Einzeltickets verfügbar. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind nicht geplant, abgesehen vom Frühbadetag mittwochs ab 6 Uhr, der zurückkehren wird. 2021 war das neue Kinderplanbecken in Betrieb gegangen – im Winter wurde es mit einer Motorikwand ergänzt (3,50 Euro, 2,50 Euro).