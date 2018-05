Freibäder im Kreis Esslingen Hier gibt’s die Abkühlung

Von Kathrin Waldow 07. Mai 2018 - 11:31 Uhr

Schwimmen, planschen, rutschen oder auf der Liegewiese entspannen. 14 Freibäder im Landkreis Esslingen bieten Abkühlung und jede Menge Freizeitangebote. Auf unserer Karte zeigen wir, wo die Bäder liegen.





Esslingen - Vom großen Freibad im Grünen in Reichenbach, über das Neckarfreibad in Esslingen mit der unverkennbaren gelben Rutsche bis zum kleinen Bädle etwa im Lenninger Tal – im Landkreis Esslingen gibt es ganze 14 Freibäder. Und jedes hat seinen ganz eigenen Charme. Nostalgikern dürfte es in Esslingen-Berkheim oder im Höhenfreibad Neuffen gefallen, Wasserratten, die gerne von weit oben ins kühle Nass springen, können sich im Fildorado, im Denkendorfer oder im Reichenbacher Freibad vom Fünf-Meter-Turm trauen.

Wer mit der ganzen Familie anrückt, dem wird es in den Bädern in Kirchheim, Wernau oder Wendlingen garantiert nicht langweilig. Mehr Infos zu allen Freibädern im Kreis Esslingen und ihren Öffnungszeiten finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Wo welches Bad liegt, sehen Sie auf unserer Karte.