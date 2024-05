Nach den Freibadöffnungen in Sindelfingen und Holzgerlingen am 1. Mai ziehen jetzt die Bäder in Hildrizhausen und Böblingen nach. Der Saisonstart in Gärtringen verschiebt sich nach hinten.

Bereits am 1. Mai waren die Freibäder in Sindelfingen und Holzgerlingen in die Saison gestartet, an Christi Himmelfahrt um 9 Uhr öffnet auch das Freibad in Hildrizhausen. Die restlichen Sanierungsarbeiten sind dort inzwischen fertiggestellt, also steht eine reguläre Freibadsaison mit neuem Sanitärbereich an.

Am Samstag, 11. Mai, um 8 Uhr startet das Freibad in Böblingen in die Saison. „Die Vorbereitungen für die Öffnung laufen seit Wochen auf Hochtouren“, teilen die Stadtwerke mit. Es dauere in der Regel sechs bis acht Wochen, bis der Betrieb wieder hochgefahren ist. Rund zwei Wochen stünden allein die Becken im Mittelpunkt – putzen und mit Wasser füllen, das geht nicht über Nacht. „Deshalb haben wir bereits im März angefangen, alles für die Öffnung vorzubereiten“, so Michael Welz, Betriebsleiter der Böblinger Bäder. „Das Wasser in den Becken wird seit Wochenbeginn hochgeheizt. Und wir freuen uns nun alle sehr auf eine neue Badesaison bei hoffentlich tollem Sommerwetter.“ Die Saison läuft bis 8. September. Von Montag bis Freitag ist es jeweils von 6.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8 bis 19.30 Uhr – im Juli und August eine halbe Stunde länger bis 20 Uhr.

Für Pfingstsamstag, 18. Mai, ist der Saisonstart in Schönaich geplant. Dort wird der Eintritt etwas teurer. Zudem wechselt die Bewirtung im Freibad vom langjährigen Pächter „La Sorrisa“ zum „Neuberths“, das auch die Kongresshalle in Böblingen betreibt. Ebenso wie im Naturfreibad in Herrenberg geht es auch im Freibad in Renningen am Pfingstsamstag los, wobei dort eigentlich geplant war, am 6. Mai zu öffnen. Wegen technischer Probleme mussten die Verantwortlichen den Termin verschieben.

Langwierige Umbauarbeiten haben die Saisoneröffnung im Gärtringer Freibad verzögert. Angepeilt war die Eröffnung am 18. Mai, doch nun wird es eine gute Woche später. Wie die Gemeinde am Mittwoch mitgeteilt hat, öffnet das Freibad am Freitag, 24. Mai, um 11 Uhr erstmals. Geöffnet ist dann mittwochs bis sonntags.