1 Freibad-Betrieb anno 2019. So oder so ähnlich soll es heuer wieder werden, hoffen die Betreiber. Foto: Werner Kuhnle)

Corona ist nicht vom Tisch, aber die Einschränkungen fallen: In Steinheim, Oberstenfeld und Mundelsheim bereitet man sich auf einen Bade-Sommer vor, wie er früher einmal war. Mit Plan B in der Hinterhand.









Das Rad einfach mal drei Jahre zurückdrehen: Wie war das damals, 2019, mit dem Start in die Freibad-Saison? Zwei Pandemiejahre liegen hinter allen – mitsamt vielen Fragen rund um Öffnungen, Schließungen, Hygienekonzepten, Bade-Schichtebetrieb, Einlasszahlen, und, und, und . . . Und nun? Alles wieder genau so wie vor Corona? Scheint so.