Freibadvereine schmieden Allianz: Pommes am Kiosk und das legendäre „Arschbömble“ – So kooperieren Freibäder nun

Zehn Freibadvereine aus dem Rems-Murr-Kreis treffen sich erstmals zu einem ausführlichen Gedankenaustausch – und gründen gleich mal einen neuen Dachverband.

Der Sommer ist in weiter Ferne, sogar der Frühling ziert sich noch – da ist der Gedanke an ein kühlendes Bad unter sengender Sonne noch in weiter Ferne. Doch in den städtischen Freibädern genau wie bei den zahlreichen Bädlesvereinen, die es auch im Rems-Murr-Kreis in beachtlicher Zahl gibt, kommen die Vorbereitungen durchaus bereits jetzt auf Touren.

Beobachten konnte man dies kürzlich bei einem Spaziergang rund ums Beutelsbacher Bädle – dort legten deutlich mehr als ein Dutzend Aktivisten beim Frühjahrsputz Hand an, schrubbten das kleine Kinderplanschbecken, säuberten das 25 auf 12,5 Meter große Schwimmbecken und inspizierten natürlich auch die Stellen am Untergrund des leeren Bassins in 2,80 Metern Tiefe.

S’Freibädle Beutelsbach mit fast 90-jähriger Geschichte

Das Bad, liebevoll „S’Freibädle Beutelsbach“ genannt, ist ein Ort mit fast 90-jähriger Geschichte. Und seine Zukunft ist gesichert – dank des am 18. Dezember 2025 mit der Stadtverwaltung Weinstadt unterschriebenen Pachtvertrags. Und seit dem 1. Januar 2026 ist der Verein Betreiber des Beutelsbacher Freibads.

Abgesandte des Beutelsbacher Vereins trafen sich kürzlich, ebenso wie ihre Freunde des benachbarten Freibadvereins Strümpfelbach, der für das dortige Bad mit der Größe von 30 auf 12 Metern zuständig ist, zu einer besonderen Premiere. Denn erstmals gab es ein gemeinsames Meeting der Freibadvereine im Rems-Murr-Kreis.

Unsere Empfehlung für Sie Erhalt Freibäder Weinstadt Solche Einsatzbereitschaft verdient höchsten Respekt Die Zusagen der Weinstädter Freibadvereine sind es wert, beim Wort genommen zu werden, meint unsere Autorin Luitgard Schaber.

Eingeladen hatte Björn Riker, Vorsitzender des Fördervereins Mineralfreibad Höfen. Zehn Freibadvereine folgten seiner Aufforderung – sie kamen aus Höfen, Bürg (beide Winnenden), Strümpfelbach, Beutelsbach (beide Weinstadt), Korb, Weiler (Schorndorf), Erbstetten (Burgstetten), Bettringen (Ostalbkreis), Stetten (Kernen) sowie Steinenberg (in Rudersberg).

Originelles Motto der Zusammenkunft der Wasserfreunde: „Wenn Ehrenamt auf Chlorwasser trifft.“ In lockerer Runde wurde schnell klar: Egal, ob kleines Dorfbad oder größeres Freibad – die Themen ähneln sich überall.

Noch ist kein Wasser im Becken des Beutelsbacher Freibädles. Foto: Dirk Herrmann

Es ging um unterschiedliche Betreibermodelle, Finanzen, Sponsoren und Fördergelder, um technische Vorgaben, Sonnenliegen und Wasserqualität, Personalfragen oder auch um Mitgliederverwaltung und Versicherungsfragen. Oder anders gesagt: Um alles, was hinter den Kulissen passieren muss, damit im Sommer die Badegäste einfach nur ins Wasser springen können.

Die Vertreter der Freibadvereine aus dem Rems-Murr- und dem Ostalbkreis bei ihrem ersten Treffen Foto: privat

Eine beruhigende Erkenntnis des Erfahrungsaustauschs: Mit manchen Herausforderungen steht man nicht alleine da. Ob Badeaufsicht, Bürokratie oder die Frage, wie viele Ehrenamtliche man braucht, um einen sonnigen Badetag zu stemmen – überall wird mit viel Engagement und immer wieder auch mit kreativen Lösungen gearbeitet.

Und natürlich durfte auch ein Klassiker der Freibadkultur nicht fehlen: das Thema Kiosk. Denn während sich die Badegäste über Pommes, Eis und kalte Getränke freuen, wissen die Vereine genau, wie viel Organisation dahintersteckt. Man könnte fast sagen: Ohne Ehrenamt kein Freibad – und ohne Kiosk kein richtiger Freibadtag.

Erfahrungsaustausch für eine erfolgreiche Bädles-Zukunft

Der Erfahrungsaustausch war so lebendig, dass schnell eine Idee entstand: Warum sich nur einmal treffen, wenn man auch dauerhaft zusammenarbeiten kann? Die Vereine beschlossen daher, einen „Dachverband der Freibadvereine an Rems und Murr“ zu gründen. Ziel ist es, künftig regelmäßig von den Erkenntnissen der anderen zu profitieren, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen rund um den Freibadbetrieb zu finden.

Die Premiere hat jedenfalls gezeigt: Wenn Freibadvereine zusammenkommen, entstehen nicht nur gute Gespräche, sondern auch neue Ideen. Ein Teilnehmer formulierte das Fazit augenzwinkernd mit diesem Bonmot: „Im Wasser sind wir Konkurrenten höchstens beim Arschbomben-Wettbewerb – ansonsten ziehen wir alle am selben Strang.“