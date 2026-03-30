Freibadvereine schmieden Allianz: Pommes am Kiosk und das legendäre „Arschbömble“ – So kooperieren Freibäder nun

Zehn Freibadvereine aus dem Rems-Murr-Kreis treffen sich erstmals zu einem ausführlichen Gedankenaustausch – und gründen gleich mal einen neuen Dachverband.
Der Sommer ist in weiter Ferne, sogar der Frühling ziert sich noch – da ist der Gedanke an ein kühlendes Bad unter sengender Sonne noch in weiter Ferne. Doch in den städtischen Freibädern genau wie bei den zahlreichen Bädlesvereinen, die es auch im Rems-Murr-Kreis in beachtlicher Zahl gibt, kommen die Vorbereitungen durchaus bereits jetzt auf Touren.