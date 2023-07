1 Vornehmlich Sportler nutzen das Wasser für eine Trainingseinheit. Foto: Simon Granville

Ludwigsburg - Es ist ein denkbar ruhiger Beginn in die Freibadsaison 2021. Zumindest in Hoheneck, wo am Montag das einzige Bad der näheren Umgebung gleich am erstmöglichen Tag seine Pforten öffnete. Von einem Ansturm ist am Morgen und Vormittag aber nichts zu merken. Im Gegenteil: Vor dem Eingang sind eine Handvoll Fahrräder angekettet, auf dem Parkplatz stehen kaum mehr Autos. Entsprechend gemächlich geht’s im Inneren zu. Gerade mal acht Personen ziehen mittags um 12 Uhr ihre Bahnen – verteilt auf zwei Becken. Jeder schwimmt für sich, zumindest zwei Personen plauschen angeregt miteinander. Die Liegewiese ist komplett verwaist, der Kiosk geschlossen.