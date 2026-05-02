Freibadsaison startet: Wo im Südwesten die Preise steigen

In mehreren Städten im Südwesten müssen Freibadbesucher tiefer in die Tasche greifen. Welche Gründe nennen die Betreiber für die steigenden Preise? Und wo bleiben sie konstant?
Zum Start in die Freibadsaison müssen sich die Menschen im Südwesten mancherorts auf höhere Eintrittspreise und eingeschränkte Öffnungszeiten einstellen. Grund dafür sind die großen Finanzprobleme von Städten und Gemeinden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den größeren Städten in Baden-Württemberg.